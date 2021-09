Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rücknahmme der Öffentlichkeitsfahndung nach 69jährigem Rostocker

Rostock (ots)

Der 69jährige Rostocker, der unbemerkt die Universitätsklinik in Gehlsdorf verlassen hatte wurde während eines Einsatzes des Rettungsdienstes in Rostock Lütten-Klein, in hilflosem Zustand angetroffen und wieder in die Klink gebracht.

Im Falle der Übernahme des Bildes und persönlicher Daten des Vermissten aus unserer Pressemeldung auf eigene Portale, wird gebeten, diese wieder zu löschen.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

