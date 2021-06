Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Schwertransporter ohne Genehmigung unterwegs ++ Seevetal -Windschutzscheiben eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Winsen (ots)

Mit Schwertransporter ohne Genehmigung unterwegs

Am Dienstag stellten Beamte der Autobahnpolizei Winsen auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich Rade, einen 60-Tonnen Mobilkran, sowie dessen Begleittransport mit den dazugehörigen Krangewichten, fest und kontrollierten diesen auf dem Autohof Hamburg-Süd. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Fahrzeuge ohne entsprechende Ausnahmegenehmigungen verbotswidrig unterwegs waren. Aufgrund der fehlenden Genehmigungen, durften beide Transporte ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen nicht mehr überschreiten. Eine Kontrollverwiegung ergab jedoch ein Gesamtgewicht des Mobilkranes von über 68 Tonnen. Der Begleittransport brachte sogar 86 Tonnen auf die Waage. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Um die Weiterfahrt, zum Zielort nach Hamburg, zu erwirken, müssen beide Transporte nun entsprechenden Gutachten erstellen lassen und die passenden Genehmigungen beantragen. Dies wird wohl einige Tage, wenn nicht sogar Wochen, in Anspruch nehmen. Gegen beide Fahrzeugführer, sowie die Transportfirma, wurden Anzeigen gefertigt.

Seevetal -Windschutzscheiben eingeschlagen

Am Mittwoch, 02.06.2021, gegen 02:30 Uhr, wurde den Beamten der Polizei Seevetal mitgeteilt, dass unbekannte Täter die Windschutzscheiben zweier Pkw im Pulvermühlenweg in Seevetal beschädigt hätten. Die Beamten konnten vor Ort keine Täter mehr feststellen. Die Windschutzscheiben eines Audi und eines Honda wurden durch den unbekannten Täter eingeschlagen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 00:00 und 02:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell