POL-HRO: Zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung am Schweriner See - Polizei löst mehrere "Corona-Partys" auf

Schwerin (ots)

In den Abendstunden des 30. April 2021 kam es zu mehreren Polizeieinsätzen entlang des Schweriner Innensees auf Grund von Mitteilungen aus der Bevölkerung und Eigenfeststellungen der Einsatzbeamten zu unzulässigem Lärm und wegen Verstößen gegen die Schutzvorschriften auf Grund der gegenwärtigen Pandemielage. So wurden mehrfach Gruppen mit 10 bis 50 Personen festgestellt, welche weder auf Abstände achteten noch Schutzmasken trugen. Dabei tranken die jungen Erwachsenen größtenteils Alkohol, vermüllten die Umgebung und beschallten mit mitgeführten Musikboxen die Nachbarschaft. Mit erscheinen der Einsatzbeamten setzen in den Personengruppen schlagartig Absetzbewegungen ein. Dennoch konnten 38 Verstöße gegen die Schutzvorschriften auf Grund der gegenwärtigen Pandemielage sanktioniert werden, darunter auch Mehrfachverstöße. Zwei Personen wurden sogar an drei Veranstaltungsorten angetroffen. Weiterhin wurde eine 18jährige Radfahrerin gestellt, welche sich zudem einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen muss, da sie ihre Flucht vor der Polizei mit 1,87 Promille antrat. Mathias Dikty Polizeihauptrevier Schwerin

