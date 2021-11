Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto landet im Straßengraben

Hüllhorst (ots)

Ein merklich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer ist am frühen Sonntagabend von der Oberbauerschafter Straße (L 876) abgekommen und mit seinem Pkw im Graben gelandet.

Ersthelfer hatten die Polizei gegen 18.50 Uhr über den Unfall in Höhe der Einmündung "Zum Breitenbrink" informiert. Zudem berichteten die Anrufer, dass der unverletzte Fahrer angetrunken sei. Der 51-jährige Fahrer gab gegenüber der wenig später eingetroffenen Streifenwagenbesatzung an, dass er in Richtung der B 239 gefahren sei. Da er plötzlich habe ausweichen müssen, sei er von der Fahrbahn abgekommen. Die Frage seitens der Beamten nach dem Grund für das Ausweichmanöver konnte der Mann allerdings nicht beantworten.

Dafür bemerkten die Einsatzkräfte bei dem 51-Jährigen eine deutliche Alkoholfahne. Da ein in der Folge durchgeführter Alkoholtest bei dem Mann positiv verlief, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des 51-Jährigen sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell