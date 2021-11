Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin gerät zweimal polizeilich in Erscheinung

Porta Westfalica (ots)

Am Wochenende geriet eine Mindenerin zweimal in den Fokus des Auges des Gesetzes. Zunächst fuhr sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen Auto und am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass sie mutmaßlich auch eine Unfallflucht begangen hatte.

Am Freitag (29.10.) überprüfte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22 Uhr die 43-Jährige auf der Mittelfeldstraße in Neesen. Hierbei nahmen die Einsatzkräfte bei ihr deutlichen Alkohol- sowie Canabisgeruch wahr. Beides wurde durch entsprechende Tests bestätigt, sodass auf der Polizeiwache Porta Westfalica eine Blutprobe erfolgte. Ihr Toyota verblieb vor Ort. Eine spätere Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Am Samstagmittag wurden Beamte zu einer Unfallflucht an der Einmündung Mittelfeldstraße Ecke Schulland gerufen. Hier hatte ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker einen am Freitagabend ordnungsgemäß abgestellten VW Caddy beschädigt, wobei ein Schaden von mindestens 2.000 Euro entstanden war. Direkt an der Unfallörtlichkeit lag die Felgenabdeckung eines Toyota. Der dazugehörige Wagen, der zudem frische Unfallspuren aufwies, stand einige Häuser weiter. Halterin war die 43-jährige Mindenerin.

