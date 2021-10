Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Fahrzeug nach Unfall flüchtig +++

Rotenburg (ots)

Heeslingen/Weertzen. Am 03.10.2021, gegen 03:55 Uhr, wurden Anwohner am Ortseingang Weertzen durch einen lauten Knall geweckt. Als es hell wurde, stellten sie fest, dass ein Fahrzeug in die hohe Tannenhecke der Heeslinger Straße gefahren war, diese auf mehreren Metern Länge beschädigte und den angrenzenden Grünstreifen aufwühlte. Ein Kraftfahrzeug war nicht mehr vor Ort.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug aus Osterheeslingen kommend in Richtung Weertzen gefahren sein muss. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Hecke. Anschließend schleuderte das Fahrzeug herum und kam im weiterführenden Grünstreifen zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern.

Fahrzeugteile konnten vor Ort durch die Polizei aufgefunden werden und werden derzeit ausgewertet.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder einen Hinweis auf das stark beschädigte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zeven unter 04281/9306-0 in Verbindung zu setzen.

