Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schockanruf verursacht hohen Sachschaden ++ Radfahrer wird von Auto angefahren ++ Alkoholfahrt hat Verkehrsunfall zur Folge ++

Rotenburg (ots)

Portemonnaie aus Jackentasche gestohlen

Rotenburg. In einem Lebensmittelgeschäft an der Brauerstraße wurde am Donnerstagnachmittag eine 69-jährige Frau bestohlen. Der unbekannte Täter entwendete das Portemonnaie unbemerkt aus ihrer Jackentasche. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von über einhundert Euro.

Schockanruf verursacht hohen Sachschaden

Zeven. Eine 68-Jährige hat am Donnerstag einen Anruf eines angeblichen Polizisten bekommen. Der falsche Polizist teilte der Frau mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich deshalb in Haft befände. Kurze Zeit später erhielt sie einen weiteren Anruf eines Mannes, der sich als Anwalt ausgab. Der angebliche Anwalt teilte der 68-Jährigen mit, dass sie für die Freilassung ihrer Tochter eine Kaution zahlen müsse. Es wurde eine Summe von dreizehntausend Euro übergeben.

Vorfahrtsverstoß sorgt für zwei Verletzte

Kirchwalsede/Riekenbostel. Am Donnerstagmorgen hat eine 30-jährige Verkehrsteilnehmerin einen Unfall verursacht. Demnach befuhr sie mit ihrem Seat die Bundesstraße 440 in Richtung Visselhövede. Im Kreuzungsbereich übersah die junge Frau den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen in seinem Volkswagen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Durch die Polizei wird der Sachschaden auf zwanzigtausend Euro geschätzt.

Radfahrer wird von Auto angefahren

Visselhövede. Ein 74-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in der Süderstraße, Einmündung Gaswerkstraße, von einer 34-jährigen Frau in ihrem Seat angefahren worden. Diese übersah das vorfahrtsgewährende Verkehrszeichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Dadurch wurde der 74-jährige Mann am Bein verletzt. Den dadurch entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf knapp 500 Euro.

Alkoholfahrt hat Verkehrsunfall zur Folge

Bremervörde. Donnerstagnachmittag übersah ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer in seinem Auto eine vorfahrtsberechtigte 60-jährige Frau in ihrem VW Passat. Die beiden Verkehrsteilnehmer blieben zwar unverletzt, jedoch stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der 35-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Weiterhin muss er sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Schulterblick vergessen - Unfall auf der Hansalinie A1

Sottrum/A1. Ein 65-jähriger Mann befuhr am Donnerstagmittag mit seinem Volkswagen die Hansalinie A1 in Richtung Bremen. Er wechselte den Fahrstreifen ohne zuvor den erforderlichen Schulterblick zu tätigen. Dadurch übersah er einen 39-Jährigen in seinem Seat und es kam zum Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

