Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wem gehört das Diebesgut? - Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden ++ Unfallflucht auf dem Parkplatz ++ Taschendiebe im Discounter ++ Einbruch in Bungalow ++

Rotenburg (ots)

Wem gehört das Diebesgut? - Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden

Bremervörde. Im Rahmen intensiver Ermittlungen gegen eine Bande gewerbsmäßiger Fahrraddiebe hat die Bremervörder Polizei eine große Menge möglichen Diebesguts sichergestellt. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen zweier 26 und 55 Jahre alter Männer entdeckten die Beamten unter anderem 17 Fahrräder, zwei Fahrradrahmen, zwei Fahrradanhänger, Werkzeuge und einen Flachbildschirmfernseher. Nun bitten die Ermittler mögliche Geschädigte, die ihr Eigentum wiedererkennen, sich unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei zu melden.

Unfallflucht auf dem Parkplatz

Zeven. Mit den Worten "Das ist doch nicht so schlimm" hat ein 89-jähriger Autofahrer am Montagvormittag eine Unfallstelle an der Rhalandstraße verlassen und seine Personalien nicht der Geschädigten mitgeteilt. Zuvor war der Mann mit seinem Wagen beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Praxis für Krankengymnastik gegen den Renault einer 62-jährigen Zevenerin gefahren. Die Personalien des Verursachers konnten ermittelt werden. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten.

Taschendiebe im Discounter

Visselhövede. Am Montagvormittag ist eine 74-jährige Frau in einem Discounter an der Soltauer Straße Opfer von Taschendieben geworden. Nach eigenen Angaben hatte die Visselhövederin ihr schwarzes Portemonnaie in ihrer am Körper getragenen Handtasche bei sich. Trotzdem gelang es den Dieben die Geldbörse in einem günstigen Moment zu stehlen. Darin befanden sich neben Bargeld auch der Personalausweis, der Führerschein, die Bankkarten und andere Dokumente der Seniorin.

Einbruch in Bungalow

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in einen Bungalow an der Humboldtstraße eingebrochen. Dazu brachen sie das Fenster zum Wohnzimmer auf. In der Wohnung durchstöberten die Täter alle Räume. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

