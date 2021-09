Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerpunktkontrolle "focus on the road" - Autobahnpolizei überwacht mit neuer Technik ++

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Schwerpunktkontrolle "focus on the road" - Autobahnpolizei überwacht mit neuer Technik

## Kontrollfotos in der digitalen Pressemappe ##

Sittensen. Mit neuer, technischer Ausstattung haben die Beamten/innen der Autopolizei Sittensen in den zurückliegenden Tagen einen genauen Blick in die Fahrerkabinen des Schwerlastverkehrs auf der Hansalinie A1 geworfen. Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen zur Unfallursache "Ablenkung" setzten sie bei der Dokumentation von Handy-Verstößen sogenannte Action-Cams ein. Unfälle am Stauende, nicht selten verursacht durch den Blick auf das Smartphone, stellen seit geraumer Zeit ein Problem auf der Autobahn dar. Die kleinen Kameras sind auf dem Dach eines zivilen VW Busses angebracht und ermöglichen den Polizisten während der Fahrt die Überwachung des Fahrpersonals im Schwerlastverkehr aus einem erhöhten Blickwinkel. So lässt sich die gefährliche Nutzung elektronischer Medien während der Fahrt zweifelsfrei dokumentieren.

Für die unkomplizierte Beschaffung der Hard- und Software sorgte der Landkreis Rotenburg (Wümme). Christine Huchzermeier, Sprecherin der Kreisbehörde:" Wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass die Autobahnpolizei Sittensen mit diesen Geräten Verstöße beweissicher festhält. Außerdem erhöhen diese Maßnahmen die Verkehrssicherheit auf der Autobahn in unserem Landkreis."

Dass das neue Equipment nicht nur der Polizei, sondern auch Kraftfahrern/innen dienen kann, zeigt sich an einem außergewöhnlichen Beispiel. Bei einer Streifenfahrt auf der A1 waren die Beamten auf den Fahrer eines Sattelzuges aufmerksam geworden. Er hielt seine Hand während der Fahrt verräterisch nah an sein Ohr. Damit erweckte der Mann den Anschein, dass er telefonieren würde. Bei der Kontrolle war sich der Fahrer aber keiner Schuld bewusst. Er habe gerade nur einen Keks gegessen, sagte er den Polizisten. Das ließ sich am Überwachungstablet schnell klären. Tatsächlich konnte man auf den Aufnahmen erkennen, dass der Fahrer des Sattelzuges nur etwas gegen seinen Hunger getan hat. Mit einem Schmunzeln durfte er weiterfahren.

Im Rückblick auf die Kontrollwoche verzeichnete die Autobahnpolizei Sittensen zahlreiche Verstöße. In 97 Fällen erkannten die Beamten/innen, dass der Fahrer oder die Fahrerin während der Fahrt ein Handy oder andere Medien, die von der eigentlichen Fahrt ablenkten, genutzt hat. 50-mal war es Fahrpersonal des Schwerlastverkehrs. Wie schon bei zurückliegenden Kontrollaktionen ließ sich auch diesmal feststellen, dass hauptsächlich Männer gegen die Vorschrift verstießen. 88-mal wurden sie erwischt, 21-mal eine Frau.

Begleitet wurde die Kontrollaktion der Autobahnpolizei Sittensen vom Kamerateam einer TV-Produktionsfirma. Unter Corona-Bedingungen filmten sie die Polizisten/innen bei ihrer Arbeit. Die Reportage über die Handy-Kontrollwoche soll demnächst in der Sendung "Achtung Kontrolle" auf dem Sender Kabel Eins ausgestrahlt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell