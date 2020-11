Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

HockenheimHockenheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer, mit seinem Krad der Marke Kawasaki, die B 39 von Hockenheim kommend in Richtung Schwetzingen. An der Abfahrt zur L 772 bog der 28-Jährige von der B 39 ab, um in Richtung Speyer weiterzufahren. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und anschließend zu Fall. Durch den Sturz zog sich der 28-Jährige leichte Verletzungen zu. Diese wurden in einer Heidelberger Klinik behandelt. An der Kawasaki entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

