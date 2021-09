POL-ROW: ++ Schwerpunktaktion "Ablenkung" - Polizei und Verkehrswacht gehen auf die Straße ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Mit einer ungewöhnlichen Gemeinschaftsaktion haben Verkehrswacht Rotenburg und die Rotenburger Polizei am Mittwoch auf die Unfallursache "Ablenkung" aufmerksam gemacht. Bislang hatte sich die seit 2014 laufende Verkehrssicherheitskampagne "Tippen tötet" vorrangig an Autofahrer gewandt. Nun sollen auch Radfahrer, Fußgänger und Busfahrer auf die Gefahr durch Nutzung ihres Handys hingewiesen werden.

Zum Start der neuen Kampagne werden in ganz Niedersachsen Polizei und Verkehrswachten an verkehrsreichen Kreuzungen zudem mit einer Rucksack-Aktion auf das Thema aufmerksam machen.

Heike Mahnke, Uwe Bausdorf und Winfried Reimann von der Verkehrswacht - Christoph Steinke, Verkehrssicherheitsberater im Präventionsteam und Fred Krüger, Rotenburgs Kontaktbeamter tauchten am Vormittag an mehreren Hauptverkehrskreuzungen im Stadtgebiet auf, stellten sich bei "Fußgängergrün" auf die Straße und wiesen mit leuchtenden "Rucksack-Plakaten" darauf hin, dass die Nutzung von Handys am Steuer, am Lenker eines Fahrrades und in der Hand von Fußgängern/innen im schlimmsten Fall zum Tode führen kann. Verbunden war diese Aussage mit der dringenden Bitte "wachsam zu bleiben".

