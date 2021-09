Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht am Kreisel - Polizei sucht Zeugen ++ E-Scooterfahrer bei Unfall verletzt ++ Unfall mit Kleintransporter - 21-jähriger Mann verletzt ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht am Kreisel - Polizei sucht Zeugen

Heeslingen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag am Kreisverkehr der Marktstraße ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Eine 18-jährige Radfahrer sei gegen 17.15 Uhr auf dem rechten Radweg in der Marktstraße unterwegs gewesen. Als sie in den Kreisel einfahren wollte, sei sie von einem anderen Radfahrer, der auf der falschen Seite fuhr, geschnitten worden. Beim Versuch auszuweichen kam die 18-Jährige zu Fall. Sie zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste im Rotenburger Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Er sei auf einem Mountainbike unterwegs gewesen. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0 an die Zevener Polizei.

E-Scooterfahrer bei Unfall verletzt

Zeven-Brauel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B 71 und der K 130 ist am Montagnachmittag ein 30-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzt worden. Ein 49-jähriger Autofahrer hatte gegen 17.30 Uhr mit seinem Skoda von der Kreisstraße nach rechts auf die Bundesstraße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Fahrer des Elektrorollers. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Unfall mit Kleintransporter - 21-jähriger Mann verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall in der Waldstraße ist am Montagnachmittag ein 21-jähriger Mann verletzt worden. Ein 62-jährige Autofahrerin hatte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Skoda nach links abbiegen wollen. Dazu verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende 21-jährige Fahrer eines dreirädrigen Kleintransporters erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Er fuhr auf den Skoda auf und stürzte in den Gegenverkehr. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Passat einer 46-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp fünftausend Euro.

Ortstafel gestohlen

Tiste. Unbekannte haben in der vergangenen Woche die Ortstafel der Gemeinde Tiste an der Straße Zur Autobahn gestohlen. Die geschädigte Straßenmeisterei gibt den Schaden mit über einhundert Euro an. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0 an die Polizeistation Sittensen.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Selsingen/Hesedorf. In der Nacht zum Montag waren in Selsingen und in Hesedorf Automatenaufbrecher unterwegs. An der Straße Drook in Selsingen hebelten die Unbekannten gegen 2.30 Uhr die Tür eines Zigarettenautomaten auf. Mit den Zigaretten und dem Bargeld verschwanden sie unerkannt. In der gleichen Nacht gingen vermutlich die gleichen Täter im Hesedorfer Landwehrdamm ein weiteres Gerät an. Der Automat stand auf dem Parkplatz eines ehemaligen Restaurants. In diesem Fall sägten die Täter das Schloss auf und erbeuteten ebenfalls Geld und Zigaretten.

Rollerfahrer war betrunken

Stuckenborstel. Beamte der Polizeistation Sottrum haben am Montagnachmittag einen betrunkenen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 60-Jährige war gegen 17.20 Uhr im Flörkendieksweg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: mehr als 1,4 Promille. Er musste im Rotenburger Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell