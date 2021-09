Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 18-jähriger Fahranfänger fährt in Motorradgruppe - 36-jähriger Biker stirbt an der Unfallstelle ++ 82-jähriger Biker kommt zu Fall ++

18-jähriger Fahranfänger fährt in Motorradgruppe - 36-jähriger Biker stirbt an der Unfallstelle

Ostereistedt. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 122 zwischen Ostereistedt und Rhadereistedt ist ein 36-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Verden am Sonntagnachmittag ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 16.30 Uhr in einer Gruppe von drei Bikern und einer Bikerin auf der Landesstraße in Richtung Ostereistedt unterwegs. Ihnen entgegen kam ein 18-jähriger Fahranfänger in einem VW Golf. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen 49-jährigen Motorradfahrer am Arm. Der Mann kam mit seiner BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte auf einem angrenzenden Acker und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Dann kollidierte das Auto frontal mit der Kawasaki des 36-Jährigen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine nachfolgende 38-jährige Motorradfahrerin konnte dem Unfallgeschehen mit ihrer Honda gerade noch ausweichen und blieb unverletzt. Dieses Glück hatte der letzte Fahrer der Bikergruppe nicht. Der 62-Jährige Mann fuhr mit seiner Yamaha über Trümmerteile und kam zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. In den folgenden Ermittlungen wird die Polizei mit der Unterstützung von Gutachtern versuchen zu klären, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 15.000 Euro.

82-jähriger Biker kommt zu Fall

Wilstedt. Bei einem Sturz mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 113 hat sich ein 82-jähriger Mann am Sonntagnachmittag verletzt. Der Senior war gegen 17 Uhr mit seiner BMW in Richtung Tarmstedt unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen plötzlich schwarz vor Augen wurde. Es gelang ihm sein Motorrad herunter zu bremsen und auf den linken Grünstreifen zu lenken. Dort kippte der Mann mit seiner Maschine um. Der 82-Jährige hatte Glück. Er zog sich nur leichte Verletzungen zu. Größerer Sachschaden ist ihm nicht entstanden.

Hansalinien A1 - 27-jährige Bikerin bei Unfall verletzt

Elsdorf/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Sonntagvormittag eine 27-jährige Motorradfahrerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 11 Uhr mit ihrer Kawasaki in Richtung Bremen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad verlor. Sie kollidierte mit dem Heck eines vor ihr fahrenden Opel Corsa. Bei dem Crash zog sich die 27-Jährige leichte Verletzungen zu. Der 27-jährige Fahrer im Corsa blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf dreitausend Euro.

Einbrecher stehlen grauen Hyundai

Bothel. Einen Fall von Homejacking verzeichnete die Rotenburger Polizei am zurückliegenden Wochenende. Gemeint ist damit der Diebstahl von Autoschlüsseln bei einem Einbruch und die anschließende Entwendung des Fahrzeugs. In der Nacht zum Sonntag gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Am Freibad. Neben einem Handy und einem Tablet fielen ihnen die Fahrzeugschlüssel eines grauen Hyundai in die Hände. Mit der Beute und dem Fahrzeug verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

