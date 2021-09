Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Pkw bei Wohnungseinbruch entwendet ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Schwerverletzter bei Erntewagenumzug ++ Großeinsatz nach Tankreinigung +++

Rotenburg (ots)

Pkw bei Wohnungseinbruch entwendet

Bothel. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Freibad eingebrochen. Die Täter drangen in das Gebäude ein, während die Bewohner schliefen. Neben Bargeld, Smartphone und einem Tablet sind durch die Täter ein Fahrzeugschlüssel und der dazugehörige Geländewagen Hyundai Tucson in grau entwendet worden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Rotenburger Polizei unter 04261-9470 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Süderwalsede. Am Sonntagmorgen gegen 07:06 Uhr ist eine 45-jährige Auslieferungsfahrerin eines Bäckereibetriebes aus dem Landkreis Verden bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Fahrerin des VW Transporters kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der K 206 zwischen Süderwalsede und Westerwalsede nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam letztlich im Seitenraum zum Stehen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, so dass die Frau eine Blutprobe abgeben musste.

Schwerverletzter bei Erntewagenumzug

Stemmen. Bei einem Verkehrsunfall im Rahmen des örtlichen Erntefestumzuges ist am Samstagnachmittag ein leicht alkoholisierter 26-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Verletzte befand sich zum Unfallzeitpunkt stehend auf dem Erntewagen, als der Fahrer des Gespannes, für den jungen Mann unerwartet, anfuhr. Der 26-jährige stürzte daraufhin vom Erntewagen und wurde mit einer Kopfverletzung in das Rotenburger Diakoniekrankenhaus eingeliefert. Da zunächst eine schwerwiegende Verletzung befürchtet worden ist, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der Verletzte konnte dann doch per Rettungswagen transportiert werden.

Großeinsatz nach Tankreinigung

Bötersen. Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr in Bötersen, als ein 57-jähriger Mann Reinigungsarbeiten in einem leeren 7000l-Öltank durchführte und vermutlich aufgrund der Dämpfe des Reinigungsmittels sein Bewusstsein verlor. Nach Auffinden durch seine Ehefrau wurde der Bötersener durch die eingesetzten Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr aus dem Tank geborgen und dem Krankenhaus Rotenburg zur weiteren Untersuchung zugeführt. Neben mehreren Ortswehren war auch ein spezielles Messfahrzeug der Feuerwehr Selsingen im Einsatz.

