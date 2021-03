Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kaminbrand

Wasserliesch (ots)

In der Nacht von Montag, 08.03.2021, auf Dienstag, 09.03.2021, kam es gegen 02:00 Uhr in Wasserliesch zu einem Kaminbrand. Die alleinige Bewohnerin des betroffenen Gebäudes setzte den Notruf ab und konnte das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand begann der Brand im Ofenrohr eines Feststoffofens und ging dann auf den Kamin über. Die 60 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Oberbillig, Wasserliesch sowie der Stadt Konz konnten das Feuer löschen, bevor andere Gebäude in Brand gerieten. Neben der Feuerwehr waren ebenfalls Westnetz-Mitarbeiter, der Rettungsdienst sowie ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Saarburg im Einsatz. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 10.000 EUR.

