POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall / Zwei schwerverletzte Personen

Zwei schwerverletzte Personen

Kerken-Eyll (ots)

Zwei Schwerverletzte forderte am Mittwochabend (30. Juni 2021) ein Verkehrsunfall auf der B9. Gegen 18:40 Uhr wollte eine 83-jährige Frau aus Kerken mit ihrer Mercedes B-Klasse vom Schietweg aus Richtung Eyller Straße kommend nach links auf die Aldekerker Landstraße (B9) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Passat eines 22-Jährigen aus Moers, der auf der bevorrechtigten B9 in Richtung Krefeld unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Für die Seniorin wurde ein Rettungshubschrauber gerufen, der sie in eine Spezialklinik brachte. Lebensgefahr bestand für die 83-Jährige jedoch nicht. Die beiden PKW wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme bis etwa 20:45 Uhr sperrten die Einsatzkräfte das Teilstück der B9. (cs)

