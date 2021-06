Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl von Kfz/ Unbekannte schieben Transporter weg

Geldern-Kapellen (ots)

Zwei unbekannte Täter schoben am frühen Mittwochmorgen (30. Juni 2021) gegen 04.40 Uhr einen VW Transporter von seinem Abstellort an der Straße Schanzfeld weg und flüchteten, als sie von einem aufmerksamen Nachbarn entdeckt wurden. Der Nachbar wurde durch laute Geräusche geweckte. Bei dem Blick aus dem Fenster sah er zwei schwarz gekleidete Gestalten das Firmenfahrzeug seines Nachbarn auf der Straße Schanzfeld wegschieben. Ein Tatverdächtiger schob an der geöffneten Fahrertür, der Andere drückte am Heck des Transporters. Nachdem sie entdeckt wurden, flüchteten die Beiden in Richtung Feldstraße. Beide Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Der am hinteren Teil des VW befindliche Tatverdächtige war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug eine Kapuze. Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

