POL-KLE: Issum- Einbruch/ Täter mit diversen Werkzeugen flüchtig

Aus einer Scheune an der Alte Bogenstraße entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 25. Juni 2021 bis zum 29. Juni 2021 diverse Werkzeuge. Die Täter öffneten gewaltsam das große Holzschiebe einer Scheune und nahmen diverse Elektrowerkzeuge und Gartengeräte mit. Für den Abtransport der Beute nutzen die Unbekannten eine Schubkarre aus der Scheune und durchtrennten einen Elektrozaun auf der Rückseite der Scheune. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dem besagten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

