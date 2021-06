Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch/ Täter durchsuchen Vereinsheim

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag (29. Juni 2021) in ein Vereinsheim am Stadion ein. Die Täter gelangten über eine Außentreppe zu einer Kellertür, die sie aufhebelten. Im Inneren brachen die Unbekannten diverse Schränke mit massiver Gewalt auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas entwendet haben, muss derzeit noch ermittelt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

