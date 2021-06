Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

62-jährige Radfahrerin verletzt

Rees (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin ist es am Dienstag (29. Juni 2021) an der Einmündung Vor dem Delltor / Florastraße gekommen. Ein 36-Jähriger aus Kalkar war gegen 08:15 Uhr mit seinem PKW auf der Straße Vor dem Delltor unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Florastraße abbiegen. Er stoppte zunächst, übersah dann aber vermutlich eine Radfahrerin, die von rechts kam und auf dem Radweg der Florastraße in Richtung Westring fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die 62-jährige Reeserin stürzte und verletzte sich am Handgelenk. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht. Am VW des 36-Jährigen und an dem Rad der Frau entstand Sachschaden. (cs)

