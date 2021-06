Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Roller gestohlen, beschädigt, zurückgelassen

Kleve (ots)

Am Dienstagmorgen (29. Juni 2021) bemerkte der Besitzer eines blauen Motorollers der Marke Explorer, dass sein Kleinkraftrad nicht mehr an der Märkischen Straße stand, wo er es abgestellt hatte. Später am Tag entdeckte er das Fahrzeug an der Siegertstraße in Höhe einer Fahrschule - mit zahlreichen Beschädigungen. Offenbar hatten unbekannte Täter in der Nacht zuvor den Roller entwendet, das Helmfach aufgebrochen und das Kleinkraftrad anschließend ein paar Straßen weiter wieder zurückgelassen. Die Kripo Kleve bittet nun Zeugen, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

