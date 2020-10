Polizei Mönchengladbach

POL-MG: MG-Waldhausen: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung auf der Roermonder Straße haben Unbekannte am Dienstag, 20. Oktober, in der Zeit zwischen 9.30 und 13 Uhr Schmuck und Bargeld in noch unbekanntem Umfang gestohlen.

Mit Werkzeug verschafften sie sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Kreuzung Untere Straße. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

