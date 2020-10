Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 74-Jährige in Gladbacher Altstadt beraubt und verletzt - Täter ist flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Auf der Waldhausener Straße hat am Dienstag, 20. Oktober, um 15.45 Uhr ein noch unbekannter Mann eine 74-jährige Frau beim Raub ihrer Handtasche verletzt und ist in Richtung Geroweiher geflüchtet.

Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt an der Waldhausener Straße in einem Café aufhielten, wurden auf die Hilferufe der Frau aufmerksam. Als sie nach draußen eilten, um ihr zu helfen, sahen sie, dass die Dame am Boden lag und ein Mann mit ihrer Handtasche davonlief. Ein Zeuge verfolgte den Täter bis zu einem Schulgelände an der Balderichstraße - dort verlor er ihn aus den Augen. Er fand die zurückgelassene Handtasche, aus der allerdings die Geldbörse fehlte.

Rettungskräfte brachten die 74-jährige Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, ungefähr 1,65 bis 1,75 Meter groß und von südländischem Erscheinungsbild. Er soll dunkle Haare haben und mit einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. (jn)

