Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 32-Jähriger bei Einbruch erwischt

Mönchengladbach (ots)

Ein Zeuge hat einen 32-jährigen Mann am Montag, 19. Oktober, gegen 11 Uhr bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Duvenstraße in Odenkirchen-Mitte überrascht. Er hinderte den Täter an der Flucht, bis die eintreffenden Polizeibeamten den 32-jährigen vorläufig festnahmen.

Vermutlich über einen Zaun hatte der Einbrecher sich Zutritt zu einem Innenhof verschafft und dort mit einem Blumenkübel eine verglaste Tür eingeschlagen. Durch das laute Geräusch wurde der Zeuge aufmerksam.

Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 32-Jährigen reagierte positiv auf Opiate. Ein Arzt entnahm dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 32-Jährigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchtem Einbruch. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell