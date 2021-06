Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Bagger gestohlen und in Waldstück gefahren

Bedburg-Hau (ots)

Am Montag (28.06.2021) gegen 22:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Bagger von einer Baustelle an der Moyländer Allee.

Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Fahrzeug und fuhren anschließend in ein Waldstück an der Moyländer Allee. Kurz vor der Straße "Alte Bahn" stellten die Diebe den Bagger ab und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Der Bagger wurde am Dienstagmorgen in dem Waldstück aufgefunden und an den Besitzer übergeben.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten die Kripo Kleve unter 02821 5040 zu kontaktieren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell