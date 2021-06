Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zweites beteiligtes Fahrzeug nach Spiegelunfall gesucht

Kevelaer (ots)

Am Freitag (25. Juni 2021) gegen 08:30 Uhr war der Fahrer eines Ford Transit auf der Weller Landstraße (L 491) in Richtung B9 unterwegs, als es zu einem Spiegelunfall mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Der Fahrer des Transporters setzte seinen Weg zunächst fort, kehrte aber später an die Unfallstelle zurück. An seinem linken Spiegel war ein Schaden entstanden, so dass davon anzugehen ist, dass auch der Spiegel des zweiten Fahrzeugs beschädigt wurde. Gesucht wird nun der andere Unfallbeteiligte, der vermutlich ebenfalls in einem Kleintransporter unterwegs war. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

