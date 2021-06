Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

1. HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (16.06.), zwischen 7:30 und 10 Uhr, parkte eine 66-jährige Fahrerin eines Porsche Cayenne aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß in einer Parklücke der City Tiefgarage in der Dippelstraße. Später stellte sie am hinteren linken Radkasten Kratzer und Beulen fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall - Zwei Leichtverletzte

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (16.06.), gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia aus Bad Hersfeld die Straße "Alter Kirchweg" aus Richtung Grüner Weg kommend in Richtung Meisebacher Straße. Ein 51-jähriger Fahrer eines Dacia Duster aus Bad Hersfeld befuhr ebenfalls die Straße "Alter Kirchweg" in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrerin des Skoda fuhr an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug vorbei, ohne den Fahrer des Dacia durchfahren zu lassen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das geparkte Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht geklärt

Rotenburg - Am Donnerstag (17.06.) fuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer, gegen 10:30 Uhr, mit seinem VW-Passat auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums rückwärts nach rechts aus einer Parkbucht. Hierbei stieß er gegen einen gegenüber parkenden BMW aus Bebra. Gesamtschaden circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch mittlerweile durch die Polizei ermittelt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall auf BAB 7 - PKW überschlägt sich, Fahrzeugführer verletzt

Bad Hersfeld - Am Freitag (18.06.), gegen 4.40 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld (West) und der Anschlussstelle Homberg (Efze) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Der 45-jährige Autofahrer aus Göppingen befand sich vermutlich auf dem mittleren von drei Fahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts geriet und dabei die Zugmaschine eines Sattelzuges, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem ersten Fahrstreifen befand, touchierte. Die Fahrzeuge verkeilten sich hierdurch, sodass der Pkw sich überschlug und auf dem rechten Fahrstreifen, auf dem Dach, liegen blieb. Der Fahrer des Autos wurde verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der 34-jährige Sattelzugfahrer aus dem Bereich Bad Kissingen blieb unverletzt. Vor Ort war neben der Rettungswagenbesatzung auch ein Notarzt eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.500 Euro geschätzt. Aufgrund von Reinigungsarbeiten waren die beiden rechten Fahrspuren bis etwa 7 Uhr gesperrt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (17.06.), gegen 20:10 Uhr, parkte ein 19-jährigerBad Hersfelder seinen BMW am linken Fahrbahnrand der Weimarer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld - Am Freitag (18.06.), gegen 9:30 Uhr, befuhr ein 75-jähriger VW Polo-Fahrer aus Neuenstein die Homberger Straße stadtauswärts. Eine 64-jähriger Fahrerin eines Nissan aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer aus Neuenstein geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Auto der Hersfelderin. Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Donnerstag (17.06.), gegen 8:20 Uhr, parkte ein städtischer Mitarbeiter den weißen Ford Transit der Stadt Alsfeld in der Straße "Am Grund", Ecke "Schwabenröder Straße" seitlich am rechten Fahrbahnrand, um Reparaturarbeiten an der Teerdecke vorzunehmen. Durch einen bisher unbekannten Lkw-Fahrer wurde dabei der linke Außenspiegel des Ford beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug beschädigt

Romrod - Am Donnerstag (17.06.), gegen 10 Uhr, parkte ein 44-jähriger Autofahrer seinen braunen Multivan in der Goethestraße ab. Als der Mann gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Wenden und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell