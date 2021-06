Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Ulrichstein - Ein Bekleidungsgeschäft in der Markstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (17.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen eines Schlosses gelangten die Einbrecher in das Geschäft, in dem sie den Verkaufsraum durchsuchten. Anschließend flüchteten die Täter mit mehreren Jeanshosen, Pullis und Polo-Shirts sowie Jacken und Herrenunterhosen im Wert von rund 4.000 Euro in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

