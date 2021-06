Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen - Kriminalpolizei Fulda stellt Marihuana im Kilo-Bereich und Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher

Fulda (ots)

Fulda - Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen im Landkreis Fulda und im Main-Kinzig-Kreis stellten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Fulda seit Januar insgesamt über ein Kilogramm Marihuana und eine hohe fünfstellige Summe Bargeld sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln durchsuchte die Fuldaer Kripo aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Fulda bereits Ende Januar im Main-Kinzig-Kreis die Wohnung eines 32 Jahre alten Mannes aus Wächtersbach. Außerdem wurden die Ermittlerinnen und Ermittler bei einem 29-Jährigen in Fulda vorstellig. Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamte dabei etwa ein Kilogramm Marihuana sowie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld sicher und nahmen die Tatverdächtigen fest.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen drei weitere Männer aus Fulda im Alter zwischen 16 und 40 Jahren begründet und erhärtet werden. In Folge dessen erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am 2. Juni erneut mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. In diesem Zusammenhang durchsuchten die Beamtinnen und Beamte unterschiedliche Wohn- und Geschäftsräume. Auch diesmal mit Erfolg. Circa 1.300 Euro und eine zweistellige Grammzahl Marihuana wurden beschlagnahmt.

Bei beiden Durchsuchungsaktionen wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weitere Auskünfte behält sich die die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell