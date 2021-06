Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzungsmeldung zur Erstmeldung von Montag (14.06.): Zeuge gesucht - Trickbetrug - Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ergänzungsmeldung zur Erstmeldung von Montag (14.06.): Mehrere hundert Fräser geklaut

Erstmeldung: Neuenstein - In die Lagerhalle in der Straße "Lingenfeld" im Ortsteil Obergeis wurde in der Nacht zu Montag (14.06.) eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten mehrere Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Im Lager durchsuchten sie insgesamt drei Gänge. Dabei hatten sie es voraussichtlich gezielt auf hochwertige Fräser abgesehen. Die Unbekannten stahlen den Inhalt von rund einhundert Kartons und erlangten so Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeuge gesucht:

Folgemeldung: Neuenstein - Ein aufmerksamer Spaziergänger fand in den Tagen nach der Tat ein schwarz-blaues Handfunkgerät der Marke "Motorola" in einer nahegelegenen Feldgemarkung auf und gab dieses bei einer Firma in der Straße "Lingenfeld" ab. Ob das aufgefundene Funkgerät mit der Tat in Verbindung steht ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld sucht nun aus diesem Grund nach dem aufmerksamen Finder und bittet diesen sich bei der Polizei unter Telefon 06621/932-0 zu melden.

Trickbetrug

Hauneck - Unbekannte Täter gaben sich am Mittwochnachmittag (16.06.) am Telefon gegenüber einer 71-jährigen Frau aus Hersfeld-Rotenburg als Bankmitarbeiter aus. Da die Bank unklare Lastschriften auf dem Konto der Dame festgestellt habe, benötige man von nun von ihr neu generierte TANs zur Stornierung. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die 71-Jährige zur Herausgabe mehrerer TANs, mit denen die Schwindler Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro von dem Konto der Frau durchführten.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch

Bad Hersfeld - Eine Wohnung in der Fuldastraße wurde am Donnerstag (17.06.), in der Zeit zwischen 6 Uhr und 13 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Während die Mieterin in der Wohnung schlief, kletterten die Einbrecher durch ein offenstehendes Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop sowie zwei Geldbörsen samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit und lassen Sie diese niemals ganz offenstehen, wenn sie keinen Blick darauf haben können! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

