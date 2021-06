Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Prüfungsvorbereitung dank Polizeieinsatz möglich - Festnahme nach Nötigung - Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Prüfungsvorbereitung dank Polizeieinsatz möglich

Fulda - Winkend machte eine Familie am Donnerstagnachmittag in der Kronhofstraße zwei Polizisten auf sich aufmerksam. Während eines Einkaufs hatte die 16-jährige Tochter ihr I-Phone samt in der Hülle befindlichem Hessenticket in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Rabanusstraße vergessen. Ein Langfinger entwendete das liegen gebliebene Handy, auf dem sich prüfungsrelevante Unterlagen der Schülerin befanden - die sie für eine am darauffolgenden Tag stattfindende Klausur benötigte. Die Streifenbeamten zögerten nicht lange, nahmen die "eiligen" Ermittlungen auf - nutzten Apps und technische Möglichkeiten des I-Phones - und konnten das Gerät gemeinsam mit der Familie noch am gleichen Abend in der Wohnung eines 31-jährigen Mannes aus Fulda ausfindig machen. Das entwendete Hessenticket konnte bis dato nicht aufgefunden werden. Gegen den Fuldaer wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Der 16-Jährigen wünschen wir, dass sich der schnelle Ermittlungserfolg ausgezahlt hat und sie die Prüfung erfolgreich absolviert konnte. Zeugen, die Hinweise zur Sache oder dem Verbleib des Diebesguts machen können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Nötigung

Fulda - Am Mittwochmorgen (16.06.), kurz vor 9 Uhr, wurde eine 24-jährige Fuldaerin von einem 30-jährigen Mann aus Fulda am Universitätsplatz in Fulda festgehalten. Mehrere Passanten bemerkten den Vorfall, eilten der Frau zur Hilfe und informierten die Polizei. Beamte der Polizeistation Fulda konnten den Fuldaer noch vor Ort antreffen. Der Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und die Frau nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verwechselte, wurde im Anschluss in eine naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die 24-jährige Frau blieb unverletzt.

Kennzeichen gestohlen

Neuhof - In der Nacht zu Donnerstag (17.06.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-LL 1987 eines VW Golf in der Straße "Am Stockgraben". Das Auto war im Tatzeitraum auf einem frei zugänglichen Mitarbeiterparkplatz im Industriegebiet geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell