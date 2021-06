Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Sprinter

Täter hebeln Seitenscheibe heraus

Kleve-Reichswalde (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (29. Juni 2021) das Gelände eines ehemaligen Gehöfts an der Straße Wolfsgraben aufgesucht. Sie hebelten ein Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite eines dort abgestellten Mercedes Sprinter heraus und entwendeten eine Tasche samt enthaltener Werkzeuge und anderer Gegenstände aus dem Wagen. Eine Überwachungskamera zeichnete die beiden Männer gegen 02:20 Uhr auf, die anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Beide Täter schoben je ein Fahrrad. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

