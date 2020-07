POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen des Kleintransporter- und Schwerlastverkehrs

Polizeipräsidium Mannheim

Das Polizeirevier Neckargemünd führte am Dienstag, in Neckargemünd in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Mannheim Schwerpunktkontrollen des Schwerlastverkehrs sowie des gewerblichen Verkehrs mit Kleintransportern durch. In der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 12.30 Uhr kontrollierten die rund 15 eingesetzten Beamten in der Bahnhofstraße in Höhe der Bushaltestelle "Kümmelbacher Hof" fast 70 Fahrzeuge.

Dabei konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

- 1 x Fahren unter Alkoholeinfluss - 4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis und 2 x Ermächtigen hierzu - Ein Verstoß gegen die Fahrpersonalverordnung - Bei 27 Fahrzeugen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, davon transportierten 6 Fahrzeuge Gefahrgut - Ein Fahrzeug war überladen - 1 x Verstoß gegen die Abgabenordnung - Bei 5 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. Zur Mängelbeseitigung wurden Mängelberichte ausgestellt.

Die Maßnahmen, die einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, haben sich in der Vergangenheit bewährt und werden regelmäßig fortgesetzt.

