Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden /Lkr. RW) - Sattelzug übersieht Pkw

Aichhalden /Lkr. RW (ots)

In Aichhalden in der Alpirsbacher Straße ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall mit einem Sattelzug gekommen. Kurz vor 8:00 Uhr verpasste der 46-jähriger Fahrer des Lkw die Einmündung zur Fluorner Straße, hielt an und setzte ihn zurück. Hierbei übersah er einen hinter ihm wartenden 24-Jährigen mit seinem Mercedes und es kam zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

