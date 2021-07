Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Lager einer Gärtnerei

Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (30. Juni 2021) sind unbekannte Täter in das Lager einer Klinikgärtnerei am Waldmannspfad eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge und diverse Kleingeräte, danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

