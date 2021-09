Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Impfzentrum ++ Kuschelteddy hilft nach Unfall ++ Tierischer Besuch auf der Autobahn ++ Einbrecher stehlen Konfirmationsgeld ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Impfzentrum

Zeven. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in einen Lagerraum des Zevener Impfzentrums an der Dr.-Otto-Straße eingebrochen. Zwischen Freitag, 12 Uhr und Dienstag, 12 Uhr drangen die Unbekannten vermutlich zielgerichtet in den IT-Lagerraum ein. Von dort nahmen sie eine große Anzahl an Laptops und auch zwei TV-Geräte mit. Impfstoffe haben die Täter nicht erbeutet. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder die andere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

Kuschelteddy hilft nach Unfall

Wilstedt. Mit leichten Verletzungen ist eine 28-Jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 113 zwischen Wilstedt und Tarmstedt davongekommen. Die Frau war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Tarmstedt unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum, so dass dieser abbrach. Anschließend überschlug sich der Skoda. Die Fahrerin und ihr 4-jähriger Junge mussten von Ersthelfern aus dem Wrack befreit werden. Das Kind blieb zwar unverletzt, hatte bei dem Unfall aber einen gehörigen Schrecken bekommen. Für solche Fälle sind Streifenwagen der Polizei in Niedersachsen in der Regel mit sogenannten Trösteteddys ausgestattet. Diese Kuscheltiere werden von Polizistinnen und Polizisten an Kinder verschenkt, um von schlimmen Eindrücken abzulenken. Das hat dem Jungen am Dienstag offenbar auch geholfen.

Tierischer Besuch auf der Autobahn

Sottrum/A1. Durch Beamte der Autobahnpolizei Sittensen wurde am Montagnachmittag auf der Richtungsfahrbahn Bremen ein Schwan entdeckt. Dieser flog zwischen die dortige Außenschutzplanke und die Lärmschutzwand und konnte sich nicht mehr alleine befreien. Den Beamten gelang es, das Tier einzufangen. Für einen Gesundheitscheck wurde der Schwan in eine Tierklinik gebracht.

Einbrecher stehlen Konfirmationsgeld

Fintel. Am Dienstagvormittag sind unbekannte Täter durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Tostedter Damm eingedrungen. Dort fanden sie im Kinderzimmer der Tochter knapp 2000 Euro Bargeld, das sie zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte.

Alarmanlage verhindert Einbruch

Bremervörde. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in eine Tankstelle an der Straße Am Hafen einzubrechen. Demnach hebelten sie die Eingangstür auf und ließen vermutlich dank der auslösenden Alarmanlage von ihrem geplanten Vorhaben ab. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Einbruch an der Dorfstraße

Kalbe. Am Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Dorfstraße eingedrungen. Wie sie in das Objekt gekommen sind, steht noch nicht fest. In der Küche fanden sie einen Umschlag mit Bargeld und ein Portemonnaie, aus dem sie ebenfalls das Bargeld entnahmen. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa eintausend Euro.

Heckscheibe eingeschlagen

Visselhövede. Unbekannte haben am Dienstag die Heckscheibe eines BMW eingeschlagen. Dieser stand auf dem Parkplatz einer Versicherung an der Großen Straße. Diebesgut wurde durch die Täter nicht erlangt.

Gemeine Betrugsmasche misslingt

Rotenburg. Via WhatsApp hat sich am Montagnachmittag ein unbekannter Täter als Sohn einer 60-jährigen Rotenburgerin ausgegeben. Dieser schrieb, dass er sich in einer finanziellen Notlage befinden würde und demnach auf eintausend Euro angewiesen sei. Die 60-Jährige durchschaute die Betrugsmasche, sodass es zu keiner Überweisung kam.

Phänomen Schockanruf - mehrere Anrufe im Nordkreis

Gnarrenburg. Gleich zwei Männer wurden am Dienstagmittag von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als die jeweilige Tochter ausgegeben hat. Diese teilte sowohl dem 63-Jährigen, als auch dem 60-Jährigen mit, dass sie an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Der 63-Jährige beendete daraufhin das Telefonat, um sich zur Polizeistation Gnarrenburg zu begeben. Dort wurde er über das Phänomen Schockanrufe aufgeklärt und rief seine wirkliche Tochter an. Sie teilte ihrem Vater mit, dass sie an keinem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Im Fall des 60-Jährigen wurde das Telefon mit seiner angeblichen Tochter an eine falsche Polizistin weitergegeben, die die Personaldaten der Tochter erfragte und das Telefonat im Anschluss beendete.

Falscher Microsoft Mitarbeiter

Visselhövede. Am Montagmorgen wurde eine 45-jährige Visselhövederin von einem angeblichen Microsoft Mitarbeiter angerufen. Dieser teilte ihr mit, dass ihr Computer von einem Virus befallen sei. Die Frau gewährleistete dem Unbekannten über das Programm "Team Viewer", Zugriff auf ihren Rechner. Die Leistungen zum Beheben des Virenbefalls stellte der angebliche Microsoft Mitarbeiter der 45-Jährigen in Rechnung. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von zweitausend Euro.

Ohne Lappen unterwegs

Rotenburg. Ein 51-jähriger Mann ist am Montagvormittag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Doch auch gegen die Halterin, die auf dem Beifahrersitz saß, wird ein Strafverfahren eingeleitet. Sie wusste nämlich, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besitzt.

Unfall an der Autobahnzufahrt

Stuckenborstel. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag in der Stuckenborsteler Straße gekommen. Eine 52-Jährige wollte mit ihrem Opel auf die Bundesautobahn 1 fahren und übersah hierbei die entgegenkommende 66-Jährige in ihrem VW. Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

