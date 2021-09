Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wer kann Angaben zum Verkehrsunfall machen? ++ Diebstahl aus Ferienwohnung ++ Handtaschendiebstahl auf Parkplatz ++ Vorfahrtsverstoß hat zwei Verletzte zur Folge ++

Rotenburg (ots)

Wer kann Angaben zum Verkehrsunfall machen?

Rotenburg. Am Mittwochvormittag ist es in der Burgstraße (B215) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unbekannte Fahrzeugführer eines goldfarbenen SUVs scherte unmittelbar vor dem 34-jährigen Fahrzeugführer eines Skodas ein. Um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern, musste der 34-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein, sodass der Vorderreifen seines Pkw platzte. Die Polizei schätzt den am Skoda entstandenen Sachschaden auf zweihundert Euro. Der Fahrer des goldfarbenen SUVs entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Daher sucht die Polizei nach dem Unfallflüchtigen. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder Personen machen können, werden gebeten sich unter 04261/947-0 zu melden.

Unbekannte stehlen Geldkassette

Hepstedt. Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochvormittag aus einem Wohnwagen am Ummelweg Bargeld gestohlen. Demnach öffneten sie eine Geldkassette und flüchteten mit 700 Euro Bargeld.

Diebstahl aus Ferienwohnung

Selsingen. Am Freitagnachmittag haben Unbekannte an der Straße Uhlenbusch eine offenstehende Wohnungstür ausgenutzt, um in eine Ferienwohnung zu gelangen. Dort fanden sie den Rucksack einer 33-jährigen Frau und verschwanden mit diesem. Die Polizei spricht von einem Schaden von über 500 Euro.

Handtaschendiebstahl auf Parkplatz

Bremervörde. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Alten Straße wurde eine 55-jährige Frau bestohlen. Unbekannte Täter passten den Moment ab, in dem die Frau ihre getätigten Einkäufe ins Auto lud und nahmen ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen. Im Anschluss flohen sie mit der Beute und richteten damit einen Schaden von 400 Euro an.

Wildkamera entwendet

Brockel. Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch eine Wildkamera entwendet. Die Wildkamera der Marke Denver sei an einem Baum nahe des Waldweges in Richtung Hemslingen befestigt gewesen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf unter einhundert Euro.

Unbekannte gefährden Verkehrssicherheit - Leitpfosten beschädigt

Lauenbrück. Von Freitagnacht auf Samstagmorgen haben Unbekannte am Benkeloher Weg insgesamt 14 Leitpfosten und den Metallpfosten eines Ortseingangsschilds beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Zeugen, die im genannten Zeitraum Angaben zu verdächten Personen in Tatortnähe machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04265/954860 zu melden.

Phänomen Smishing - 62-Jährige bekommt SMS mit Schadsoftware

Zeven. Eine 62-jährige Frau hat am Freitagnachmittag eine SMS mit einem schädlichen Link erhalten. Durch das Anklicken des Links hat sich eine Schadsoftware auf dem Handy der Frau installiert und über zwölftausend weitere Smishing-SMS versandt. Beim sogenannten Smishing werden durch Cyberkriminelle beispielsweise per SMS, Textnachrichten versandt. Diese enthalten Links, welche bei Anklicken Schadsoftware auf dem genutzten Gerät installieren. In diesem Fall beziffert die Polizei den Vermögensschaden auf über eintausend Euro.

Vorfahrtsverstoß hat zwei Verletzte zur Folge

Waffensen. Montagmittag ist es in der Straße zum Glockenturm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Seat in den Kreuzungsbereich ein und übersah die vorfahrtsberechtigte 31-Jährige Frau, welche sich mit ihrer 2-jährigen Tochter in ihrem Opel befand. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin und das Kind leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von siebentausend Euro.

Überholvorgang missglückt

Reeßum/A1. Auf der Hansalinie A1 ist es in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 50-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag mit seinem Audi während eines Überholvorgangs mit dem Sattelzuggespann eines 54-jährigen Mannes zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Sein Audi war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über dreißigtausend Euro.

Rollerfahrer verunglückt auf regennasser Fahrbahn

Rotenburg. Ein 16-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in der Fuhrenstraße aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Roller verloren. Vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit misslang der Bremsversuch und der junge Rollerfahrer rutschte gegen den VW Kleinbus eines 52-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht am Bein verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eintausend Euro.

