Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter versucht Falschgeld zu wechseln

Kaiserslautern (ots)

Einen gefälschten 20-Euro-Schein wollte ein Unbekannter am Dienstag an einem Kiosk im Stadtgebiet gewechselt haben. Der offensichtliche Plan des Täters, so an echtes Geld zu kommen, ging nicht auf. Der Kassierer erkannte den falschen Zwanziger und konfrontierte den Unbekannten damit. Der Verdächtige flüchtete. Er soll circa 17 Jahre alt sein und habe dunkle Hautfarbe. Der Zeuge informierte die Polizei und übergab den Beamten die Blüte. Der gefälschte Geldschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

