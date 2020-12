Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrere Einbrüche über das Weihnachtswochenende

Braunschweig

Braunschweig 24. - 27.12.2020

Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus und stahlen hauptsächlich Schmuck und Bargeld.

Als eine junge Familie am Heiligabend nach einigen Stunden, die sie nicht zuhause verbracht hatte, zu ihrer Wohnung in der Gerstäckerstraße zurückkehrte, stellten sie Beschädigungen an ihrer Wohnungstür fest. Unbekannte waren in der Zwischenzeit in ihre Wohnung gelangt, wo sie Schränke und Taschen durchwühlten.

Der Familie wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Am Freitagnachmittag verschafften sich die Täter Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tuckermannstraße, während die Bewohner nicht da waren. Unbeobachtet wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Als das Pärchen am frühen Abend nach Hause kam, fehlten ihnen neben Schmuck und Bargeld unter anderem ein Laptop, ein Portemonnaie mit Ausweisen und Bankkarten sowie mehrere Schlüssel.

In der Zeit von Samstag bis Sonntag nutzen Einbrecher die Gelegenheit in Stöckheim, während die Hausbewohner verreist waren. Eine Nachbarin, die sich in dieser Zeit um die Blumen kümmerte und nach dem Rechten sah, stellte am Sonntag die Veränderungen im Nachbarhaus fest. Unbekannte hatten die Balkontür aufgebrochen und offensichtlich alle Wohn- und Schlafräume nach Wertsachen durchwühlt.

Angaben über mögliches Diebesgut konnte die Frau noch nicht machen. Doch sie informierte die Polizei sowie ihre Nachbarn.

In allen Fällen leitete die Polizei Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstählen ein und führte Spurensuchen an den Tatorten durch.

