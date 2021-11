Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen Montagnacht (01.11.2021) im Zeitraum von 23.20 Uhr bis 00:00 Uhr einen Parkscheinautomaten am Parkplatz Bango gewaltsam auf. Die Täter entwendeten eine Wechselgeldkassette, indem sich ein kleiner zweistelliger Bargeldbetrag befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

