POL-ST: Recke, 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Recke (ots)

Am Dienstag (02.11.2021) gegen 14.10 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Höhe der Deutschen Post zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger kam mit seinem Lkw vom Grundstück der Deutschen Post und kollidierte mit einem 71-jährigen Radfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Recke fuhr. Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer. Er musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße für etwa eineinhalb Stunden vollgesperrt.

