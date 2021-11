Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruchdiebstahl, Werkzeuge vom Bauhof gestohlen

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten des Bauhofes eingebrochen. Am Freitag (29.10.), gegen 12.15 Uhr, wurden die Lagerhallen ordnungsgemäß verschlossen. Als am Sonntag (31.10.), gegen 15.50 Uhr, ein Angestellter des Bauhofes das Gelände betrat, stellte er fest, dass eine Tür in einem Rolltor gewaltsam aufgebrochen worden war. In der Halle standen zwei Fahrzeuge, die von den Tätern geöffnet und durchsucht wurden. Darüber hinaus wurden zwei Türen zu weiteren Lagerräumen aufgebrochen. Bislang steht fest, dass die Einbrecher verschiedene Werkzeuge, darunter eine Wärmebildkamera, ein Baustellenradio, ein Isolationsmessgerät und eine Motorsäge, entwendet haben. Wie hoch der Beuteschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Vor Ort wurden Spuren gesucht. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

