Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Mittwoch (27.10.2021) wurde im Zeitraum von 07.45 Uhr bis 13.30 Uhr ein schwarzer Seat am linken Kotflügel und dem linken Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Christianstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Hovestraße. Der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Seat wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

