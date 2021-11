Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verlorene Ladung

Lahr (ots)

Die verlorene Ladung eines Traktors hat am Dienstagmittag für einen Polizeieinsatz in der Tramplerstraße gesorgt. Nach derzeitigem Stand öffnete sich kurz nach 15.30 Uhr eine Klappe am Anhänger der Landmaschine. Daraufhin verteilten sich zirka zwei Tonnen Mais auf der Fahrbahn. In der Folge musste die Straße gesäubert und der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt werden. Wieso sich die Anhängerklappe löste, ist derzeit nicht bekannt.

/ag

