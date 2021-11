Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Brand in Hächsleranlage

Achern (ots)

Nachdem am Dienstagmorgen ein Brand auf dem Gelände einer Entsorgungs- und Recyclingfirma in der Straße "Zum Schießstand" gemeldet wurde, waren Kräfte der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein gegen 8:15 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochenes Feuer in einer Hächsleranlage der Auslöser für den Alarm gewesen. Der Brand konnte durch die Wehrleute gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden.

