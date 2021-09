Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Brockhausen - Unfall

Lippetal (ots)

Am Freitag ist es gegen 11:00 Uhr zu einem Unfall auf der Straße Am Rott gekommen. In Höhe von Haus Ahse kam ein 57-jähriger Rollerfahrer aus Lippetal, vermutlich alkoholisiert, mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab. Er wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt. (wo)

