Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Unfall

Soest (ots)

Gegen 23:20 Uhr ist es am Donnerstag auf der Schwefer Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Soester war, zusammen mit einer 17-jährigen Wickederin, mit seinem Kleinkraftrad auf der Schwefer Straße in Richtung Ampen unterwegs, als ein Reh die Straße querte. Der Soester konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier, welches an der Unfallstelle verendete. Er kam von der Straße ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Seine 17-jährige Mitfahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. (wo)

