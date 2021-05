Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Defekte Gastherme im Mehrfamilienhaus - Feuerwehr kontrollierte das Gebäude - Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 4. Mai 2021, 19.57 Uhr, Borsigstraße, Oberbilk

Zwei Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses in Oberbilk bemerkten Gasgeruch in ihren Wohnungen im vierten und fünften Obergeschoss. Die Feuerwehr stellte zusammen mit Mitarbeitenden der Netzgesellschaft erhöhte Kohlenstoffmonoxidwerte in zwei Wohnungen fest. Daraufhin musste die Gaszufuhr getrennt werden. Der Rettungsdienst brachte eine Bewohnerin ins Krankenhaus.

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Gasgeruch auf die Borsigstraße in Oberbilk alarmiert. Bewohner hatten im Bereich des vierten und fünften Obergeschosses einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen. Die Leitstelle entsendete umgehend den Löschzug der Feuerwache Hüttenstraße. Ebenfalls wurde der Entstörungsdienst der Netzgesellschaft Düsseldorf alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner die beiden Wohnungen bereits belüftet, sodass die Feuerwehr keine Messwerte mehr feststellen konnte. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Netzgesellschafft Düsseldorf konnte bei der Wiederinbetriebnahme der Heizung eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration in zwei Wohnungen im vierten und fünften Obergeschoss festgestellt werden. Daraufhin wurde die Gaszufuhr im gesamten Haus abgesperrt.

Da eine Ausbreitung des giftigen Gases auf die anderen Wohneinheiten nicht ausgeschlossen werden konnte, kontrollierten die Feuerwehrleute im Anschluss alle zehn Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Es konnte keine gefährliche Gaskonzentration festgestellt werden.

Die Bewohnerin der Wohnung im vierten Obergeschoss wurde mit einem leicht erhöhten Kohlenstoffmonoxid Wert in der Atemluft vorsorglich durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht.

Im Nachgang muss die Heizungsanlage durch eine Fachfirma überprüft und instandgesetzt werden. Nach 40 Minuten war der Einsatz für die 18 Feuerwehrleute beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell