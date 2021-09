Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, an der Kreuzung von Lipperoder Straße und Mastholter Straße gekommen. Eine 54-jährige Frau bog mit ihrem Pedelec von der Lipperoder Straße in die Mastholter Straße ab. Nach eigenen Angaben kam sie aufgrund von Unachtsamkeit zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt ins Krankenhaus. (wo)

