Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer - Zeugen gesucht!

Bad Marienberg (ots)

Am 18.07.2021 um 17:12 Uhr wurde die Polizeiinspektion in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten Fahrradfahrer in der Bismarckstraße 22 in Bad Marienberg gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der E- Bike Fahrer die Bismarckstraße aus Fahrtrichtung Zinhain kommend in Fahrtrichtung Neuer Weg befahren hat. Die Ermittlungen ergaben, dass in Höhe des Eiscafés "De Bona Dolomiti" zwei Kinder (Junge und Mädchen) im Alter zwischen 5 und 7 Jahren mit silbernen Tretrollern zum Teil auf der Straße gespielt hätten. Die Kinder seien auch in Begleitung von Erwachsenen Personen gewesen. Als der E- Bike Fahrer die Bismarckstraße in Höhe der Eisdiele befahren habe, sei plötzlich eines der Kinder (vermutlich der Junge) von rechts auf die Fahrbahn getreten. Der E- Bike Fahrer habe eine Kollision nur durch starkes Bremsen verhindert und sei hierbei jedoch zu Fall gekommen. Der E- Bike Fahrer wurde in diesem Zusammenhang verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die Kinder mitsamt der älteren Personen entfernen sich ohne weitere Angaben zu machen von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise bezüglich der sich vor Ort befindlichen Personen, insbesondere der beiden spielenden Kinder.

